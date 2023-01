Madame Teia: Dakota Johnson diz que filmar spin-off do Homem-Aranha foi “insano”

Dakota Johnson confirmou o fim das filmagens de Madame Teia, filme derivado do universo do Homem-Aranha, e também comentou a experiência de rodar um filme de super-herói.

“Foi uma experiência insana”, disse a atriz à Variety. “Não acho que você pode estar preparado para fazer algo assim, mas aprendi muito. É uma maneira completamente diferente de fazer filmes, sabe?”, finalizou.

A publicação também perguntou ao diretor Luca Guadagnino, que trabalhou com Johnson em Suspiria, o que ele achava do papel da atriz neste próximo filme de super-herói da Sony. “Se existe uma Madame Teia, é Dakota”, se limitou a dizer.

Sobre a trama do filme

Nos quadrinhos, a Madame Teia conta com a habilidade de viajar através do tempo e do multiverso.

Rumores indicam que o longa-metragem deve se passar no início dos anos 2000 e também pode girar em torno de uma viagem no tempo da protagonista, que retorna ao passado para garantir o nascimento do bebê Peter Parker, que viria a se tornar o Homem-Aranha.

Além de Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Adam Scott, Mike Epps e Tahar Rahim, também fazem parte do elenco.

Adam Scott (Ruptura) interpreta uma versão mais jovem de Ben Parker, o Tio Ben. Emma Roberts (American Horror Story) vive Mary Parker, a mãe de Peter Parker.

A direção é de S.J. Clarkson. Matt Sazama e Burk Sharpless, roteiristas de Morbius, escreveram o filme.

Madame Teia, da Sony, chega aos cinemas em 15 de fevereiro de 2024.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.