Madame Teia: Derivado de Homem-Aranha escala ator de Ruptura

O novo filme derivado de Homem-Aranha, Madame Teia, escalou o astro da série Ruptura, Adam Scott.

Segundo o Deadline, o astro entrou para o elenco do filme em um papel não informado. Ele é mais um nome em ascensão no universo Marvel da Sony.

Scott, além de Ruptura, é conhecido também por The Good Place, onde interpretou Trevor. Recentemente, ele encerrou sua participação no revival de Party Down.

Madame Teia será o primeiro filme derivado do Homem-Aranha a acompanhar uma personagem feminina. O longa-metragem apresentará a origem de Madame Teia.

A produção de Madame Teia está em andamento, com Dakota Johnson e Sydney Sweeney já filmando suas cenas. Algumas imagens do set divulgaram uma conexão com o Homem-Aranha de Tobey Maguire.

Novo projeto da Sony

O elenco contará com Dakota Johnson como a personagem principal. A atriz estrelou a trilogia de Cinquenta Tons de Cinza.

Nos quadrinhos da Marvel, ela é representada como uma mulher idosa, que sofre de um distúrbio autoimune, e precisar estar conectada a um sistema de suporte à vida semelhante a uma teia de aranha.

Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Mike Epps e Tahar Rahim, também fazem parte do elenco.

A direção será de S.J. Clarkson, com roteiro de Matt Sazama e Burk Sharpless. Os escritores também trabalharam em Morbius.

Madame Teia, derivado de Homem-Aranha, chega aos cinemas em 7 de julho de 2023.

