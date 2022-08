Maior fraqueza do Capitão América quase destruiu os Vingadores no MCU

O Capitão América não apenas é um herói extremamente resiliente, como é um exemplo para os outros Vingadores. No entanto, tanto nos quadrinhos, quanto no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, ele tem uma fraqueza que quase destruiu a equipe.

Quando Steve foi transformado em um super soldado, ele fez uma parceria com seu amigo e aliado, Bucky Barnes, para levar a luta aos nazistas e acabar com sua praga na humanidade de uma vez por todas.

Com Bucky ao seu lado, o Capitão América realizou as missões mais incríveis e historicamente imprecisas imagináveis ​​(incluindo dar um soco na cara de Hitler nas HQs).

Infelizmente, em sua última missão juntos, Bucky e o Capitão América estavam tentando derrubar um avião nazista, o que eles conseguiram fazer, mas a um custo alto.

O Capitão América foi jogado da aeronave e Bucky caiu com ele, presumivelmente morrendo no processo. Enquanto Bucky foi dado como morto, o Capitão América ficou congelado no gelo por anos antes de finalmente ser recuperado e ter a chance de se juntar aos Vingadores.

A maior fraqueza do Capitão América

Em Vingadores #38, de Roy Thomas e Don Heck, o Capitão América se afasta do resto da equipe dos Vingadores, porque recebe um sinal de socorro que afirma ser de seu ex-companheiro ‘morto’, Bucky.

Sem pensar para ter certeza de que essa pessoa é quem eles afirmam, o Capitão América vai ao local dado a ele para encontrar seu amigo há muito perdido, mas tudo prova ser uma cilada do Espadachim.

Enquanto o Capitão América está em sua missão solo, as coisas no QG dos Vingadores estavam se deteriorando rapidamente.

Cada membro dos Vingadores está brigando com outro depois que a Viúva Negra é enviada em uma missão secreta da SHIELD sobre a qual ela não pode contar aos outros, fazendo com que eles especulem por que ela abandonaria a equipe.

Essa rixa causa uma série de eventos que fazem o Gavião Arqueiro e a Vespa saírem irritados, o que, por sua vez, faz com que o Homem-Formiga vá embora, porque está bravo com sua esposa. No final, os únicos Vingadores restantes são Feiticeira Escarlate e Mercúrio, e eles ficam se perguntando se a equipe ainda existe neste momento.

Os Vingadores sempre foram um grupo de heróis emocionalmente carregados que brigam regularmente entre si por motivos mesquinhos, mas o que torna o Capitão América um líder tão grande é que ele pode mitigar esses argumentos com facilidade.

No entanto, na ausência do Capitão América, a equipe quase se desfaz, e a única razão pela qual ele se foi foi por causa de Bucky.

Em Capitão América: Guerra Civil vemos algo muito parecido acontecer, com Steve Rogers abandonando até seus princípios para proteger o amigo (ele escondeu que Bucky foi quem matou os pais de Tony Stark). Claramente, sua amizade por Barnes é a maior fraqueza do herói e isso dividiu os Vingadores.

