Mulher-Hulk faz outra piada sobre bumbum do Capitão América, mas agora é importante

Vingadores: Ultimato fez uma infame piada sobre o bumbum do Capitão América. Mulher-Hulk: Defensora de Heróis volta ao assunto, mas dessa vez há mais importância no contexto.

Na cena do meio dos créditos do primeiro episódio de Mulher-Hulk, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) lamenta bêbada a perspectiva de Steve Rogers morrer virgem, especialmente com “essa bunda”.

A cena é claramente uma referência à piada de Vingadores: Ultimato, ao mesmo tempo que é revelado o que Walters acha do herói da Marvel.

O MCU em geral não lida muito com sexualidade, em parte porque é uma franquia para toda a família da Disney, mas há uma tendência maior de filmes de ação se afastando de incluir interesses amorosos, romance e sexo, parecendo ser menos comum do que nas décadas anteriores.

Mas o sexo, ainda faz parte da experiência humana – é apenas um que o MCU não aborda com muita frequência.

Esse não é o caso em Mulher-Hulk . No primeiro episódio, a protagonista está fixada em saber se Steve Rogers fez sexo e chora bêbada pelo bumbum do Capitão América.

Uma série mais humana

A cena dos créditos mostra, sem dúvida, o mais explicitamente excitado que um personagem esteve no MCU desde que Peggy Carter tocou os peitorais de super-soldado de Steve Rogers em Capitão América: O Primeiro Vingador.

Além de apenas retratar sua personagem principal com tesão, a cena pós-créditos de Mulher-Hulk dá a Jen uma propriedade sobre sua sexualidade que normalmente não é oferecida às mulheres no MCU.

Claro, as façanhas sexuais de Tony Stark e Peter Quill são referenciadas, mas as mulheres com quem eles dormem (além de seus principais interesses amorosos) geralmente não recebem muita atenção.

Mulher-Hulk tem uma relação positiva e diferenciada em relação ao sexo, tornando-a diferente de qualquer outra personagem feminina no MCU.

Como resultado, a protagonista sai como uma personagem bem desenvolvida e relacionável.

Novos episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis são lançados às quintas-feiras no Disney+.

