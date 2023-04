Maior inimigo de Sauron em O Senhor dos Anéis não eram os elfos, ou os magos

Muitos fãs da obra de Tolkien não sabem, mas os maiores inimigos de Sauron no universo de O Senhor dos Anéis não são as raças da Terra-Média – como os elfos e magos – mas sim conceitos bem mais abrangentes. Sendo assim, quem são os verdadeiros inimigos do vilão nesta épica saga?

Atualmente, a franquia O Senhor dos Anéis passa por um momento bastante complexo, marcado pela produção de novos filmes e pelas gravações da 2ª temporada da série Os Anéis de Poder.

Continua depois da publicidade

A produção do Prime Video, é importante lembrar, é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, séculos antes dos eventos que são mostrados na trilogia cinematográfica de Peter Jackson.

Mostramos abaixo quem é o verdadeiro inimigo de Sauron no mundo de O Senhor dos Anéis; confira! (via CBR)

Inimigos de Sauron vão muito além dos povos da Terra-Média

De acordo com o site CBR, os verdadeiros inimigos de Sauron na Terra-Média não são os elfos, os humanos, os magos ou os hobbits – mas sim o Sol e a Lua.

Quem já leu o livro “Silmarillion” sabe muito bem que a luta contra o Senhor das Trevas começou muito antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, antes mesmo da criação da vida em Arda (o mundo de Tolkien).

Em um primeiro momento, os próprios deuses de Arda se opuseram às ambições de Sauron – e para derrotá-lo, criaram duas “armas” surpreendentes: o Sol e a Lua.

Dada a natureza sombria de sua criação, a maioria dos seguidores de Sauron, com trolls e orcs, são diretamente afetados pela luz solar. Como a 1ª temporada de Os Anéis de Poder demonstra, os orcs que seguem Adar não suportam a luz do sol.

Porém, a história nem sempre foi assim! Houve um tempo em que os exércitos de Sauron poderiam cruzar a Terra-Média sob a sombra da noite, sem nunca se preocupar com a ameaça do sol nascente.

A Terra-Média passou séculos em perpétua escuridão, já que a única luz do mundo vinha de duas árvores gigantes que ficavam no reino dos elfos – conhecidas como As Duas Árvores de Valinor.

Essas “lâmpadas” ofereciam luz aos elfos e permitiam que essa raça se desenvolvesse e prosperasse acima de todos os outros povos da Terra-Média.

Porém, o Senhor das Trevas da época – que não era Sauron, mas sim seu mestre Morgoth – queria um mundo de completa escuridão, onde seus seguidores poderiam prosperar à mesma medida dos elfos.

Por isso, ele ataca as Duas Árvores de Valinor com toda a sua força, contando também com a ajuda da aranha gigante Ungoliant (uma parente distante de Shelob, a aranha que quase mata Frodo em O Senhor dos Anéis).

Nesse esforço conjunto, Morgoth consegue destruir as Árvores – mas antes disso, dois seres angelicais removem uma flor e uma fruta das árvores, preservando assim o poder delas.

Eventualmente, esses “restos” das Árvores de Valinor são transformados pelos deuses de Arda no Sol e na Lua, iniciando assim uma nova era para a Terra-Média.

A partir daí, os exércitos de Morgoth não conseguiram mais caminhar durante o dia, o que trouxe um grande golpe para as ambições do vilão.

A criação do Sol e da Lua também possibilitou o desenvolvimento dos reinos humanos, causando muita antipatia nos elfos.

Você pode assistir à série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder no Prime Video. Os filmes de Peter Jackson também estão disponíveis na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.