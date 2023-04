20 anos depois, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei vence na bilheteria

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, a épica conclusão da trilogia de Peter Jackson, chegou aos cinemas em dezembro de 2023. Quase 20 anos depois, o longa volta aos cinemas do mundo inteiro, destacando-se nas bilheterias e superando até mesmo alguns dos lançamentos mais aguardados das telonas.

A trilogia O Senhor dos Anéis, comandada por Peter Jackson também deve ganhar um reboot ou continuação nos cinemas. Pelo menos, é isso que indicaram os representantes da Warner em um anúncio recente da empresa.

O anúncio vem em meio às gravações da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A série do Prime Video, vale lembrar, é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson.

Mostramos abaixo os impressionantes números de bilheteria que O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei garantiu 20 anos após o seu lançamento original; confira!

O Retorno do Rei arrasa nas bilheterias duas décadas após a estreia

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei estreou nos cinemas em 17 de dezembro de 2003. A adaptação da saga de Tolkien passou o semestre seguinte dominando as bilheterias do mundo todo e ganhando o coração da crítica especializada.

No Oscar, O Retorno do Rei levou 11 estatuetas, juntando-se a Titanic e Ben-Hur como os filmes mais premiados da história da Academia. Produzido com um orçamento de 93 milhões de dólares, o longa faturou mais de 1 bilhão nas bilheterias.

A duração original do filme era de 3 horas e 21 minutos. No ano seguinte, Peter Jackson lançou a versão estendida, com mais 50 minutos de cenas inéditas. É essa versão que retorna aos cinemas no aniversário de 20 anos do longa!

O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei voltou aos cinemas americanos em 13 de abril. Menos de uma semana depois, o filme lidera as bilheterias dos Estados Unidos – superando até mesmo lançamentos recentes como Air, O Exorcista do Papa e Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe.

Originalmente, o plano da empresa americana Fathom era relançar O Retorno do Rei apenas em sessões esporádicas, espalhadas pelos Estados Unidos.

Porém, com a grande demanda dos fãs, a companhia optou por um lançamento mais amplo. As reexibições começaram no dia 13 de abril, e de acordo com informações da Fathom, devem durar até a próxima quinta-feira (20 de abril).

Lançado em 1100 cinemas, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei faturou 1,2 milhão de dólares em sua “nova” estreia.

No dia, o filme perdeu apenas para a bilheteria de Super Mario Bros. O longa superou os rendimentos de Air (que faturou 982 mil dólares), de Renfield: Dando o Sangue Pelo Chefe e de O Exorcista do Papa.

A bilheteria se torna ainda mais impressionante pelo fato de O Retorno do Rei ser exibido em um número bem menor de salas de cinema.

A nível de comparação, Air é exibido em 3507 salas, Renfield em 2750 sessões, e O Exorcista do Papa em 2650 cinemas.

Pelo menos até o momento, a reexibição de O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei ainda não foi confirmada no Brasil.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.