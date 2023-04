O Senhor dos Anéis: Elijah Wood está surpreso com novos filmes

Depois de dizer que reprisaria o papel de Frodo em novos filmes de O Senhor dos Anéis, Elijah Wood se diz “fascinado” e “surpreso” com a Warner Bros, que está desenvolvendo novos filmes da franquia.

“Estou fascinado e animado. Espero que sejam bons”, disse Wood recentemente à revista GQ. “Estou surpreso – não sei por que estou surpreso, porque, é claro, haveria mais filmes.”

“Obviamente, no centro disso, está o desejo de ganhar muito dinheiro”, continuou Wood. “Não é como se um monte de executivos pensassem: ‘Vamos fazer uma arte realmente incrível’. Sem julgar ninguém, claro, são negócios. Mas a grande arte pode vir do comércio. Então, essas duas coisas não são mutuamente exclusivas.”

Wood enfatizou que a trilogia O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, não surgiu a partir do anseio pelos lucros.

“Surgiu de uma paixão por esses livros e de querer vê-los realizados”, disse Wood. “E espero que seja isso que, em última análise, impulsione esses filmes novos. Eu só espero que seja o mesmo fator motivador em sua essência, sempre que eles contratam um roteirista e um cineasta – que seja com reverência pelo material de Tolkien e entusiasmo para explorá-lo.”

Novos filmes

A New Line Cinema e Warner Bros Pictures fecharam um acordo multimilionário com o grupo Embracer Group para produzirem os novos filmes de O Senhor dos Anéis.

O acordo acontece 20 anos depois que a New Line lançou a épica trilogia O Senhor dos Anéis, do diretor Peter Jackson, que faturou 17 Oscars, incluindo só 11 para o final da saga, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

A New Line e a Warner Bros Animation atualmente produzem O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, um anime original ambientado 183 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. O filme, que conta o destino da Casa de Helm Hammerhand, do lendário Rei de Rohan, está programado para estrear nos cinemas em 12 de abril de 2024.

Além dos novos filmes e do anime, a saga também conta com uma série de TV, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a cargo do Prime Video, que se comprometeu em produzir pelo menos cinco temporadas.

