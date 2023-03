O Senhor dos Anéis: Elijah Wood voltaria como Frodo em novos filmes

Elijah Wood, que interpretou Frodo Bolseiro na trilogia O Senhor dos Anéis, disse que reprisaria o papel icônico nos recém-anunciados novos filmes da franquia.

Enquanto falava com o Extra na estreia da 2ª temporada de Yellowjackets, Wood foi questionado sobre um possível retorno à franquia O Senhor dos Anéis, com o ator respondendo positivamente.

Embora ele pareça desinteressado em um reboot, ele não se opõe a interpretar Frodo novamente.

“Em um reboot eu não sei, mas se houver mais filmes que potencialmente envolvam Frodo, eu aceitaria.”

Ainda não há informações sobre quais personagens e eventos os novos filmes de O Senhor dos Anéis vão adaptar, mas em comunicado recente os copresidentes da Warner, Michael De Luca e Pamela Abdy, indicaram que não estão interessados em refazer os filmes de Peter Jackson. Tudo indica, portanto, que os novos filmes devem abordar cantos inexplorados da Terra Média.

Novos filmes

A New Line Cinema e Warner Bros Pictures fecharam um acordo multimilionário com o grupo Embracer Group para produzirem os novos filmes de O Senhor dos Anéis.

O acordo acontece 20 anos depois que a New Line lançou a épica trilogia O Senhor dos Anéis, do diretor Peter Jackson, que faturou 17 Oscars, incluindo só 11 para o final da saga, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

A New Line e a Warner Bros Animation atualmente produzem O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, um anime original ambientado 183 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. O filme, que conta o destino da Casa de Helm Hammerhand, do lendário Rei de Rohan, está programado para estrear nos cinemas em 12 de abril de 2024.

Além dos novos filmes e do anime, a saga também conta com uma série de TV, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a cargo do Prime Video, que se comprometeu em produzir pelo menos cinco temporadas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.