Mais de 8000! Top Gun 2 supera Dragon Ball Super no Japão

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) continua voando alto na bilheteria e chegou a superar o novo filme de Dragon Ball Super no Japão.

Conforme o site japonês Eiga, o filme com Tom Cruise conquistou o primeiro lugar no ranking da bilheteria do país asiático, deixando Dragon Ball Super: Super Herói em segundo lugar.

Continua depois da publicidade

Maverick estreou há quatro semanas no Japão e ainda está com força total, tendo arrecadado por volta de US$ 36,7 milhões na região.

Já Dragon Ball Super: Super Hero arrecadou US$ 7 milhões na segunda semana nos cinemas.

Mundialmente, Top Gun 2 aproxima-se dos US$ 900 milhões e pode bater a marca de US$ 1 bilhão até sair de cartaz.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun 2, com o ator Tom Cruise, está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Redação