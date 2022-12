Maldição no set? Ator fica doente e interrompe filmagens do reboot de O Exorcista

David Gordon Green reviveu a franquia Halloween e agora ele comanda outra franquia clássica do terror: O Exorcista. Um astro do filme, contudo, ficou doente, trazendo à tona memórias sobre as nove mortes que ocorreram durante as filmagens e pouco após delas no filme original.

O novo filme é estrelado por Leslie Odom Jr. (Hamilton) como o pai de uma criança possuída, que pede ajuda a Chris MacNeil (Ellen Burstyn).

De acordo com um novo relatório do Deadline, Odom Jr. tem um problema de saúde que interromperá a produção nas férias.

Segundo fontes do veículo, Odom Jr. teve um problema de saúde não especificado. A esperança é que Odom Jr. e o restante do elenco retornem à produção em janeiro.

Ninguém da produção comentou sobre o desligamento, mas eles confirmaram que está acontecendo durante as férias.

A volta da franquia de terror

O reboot de O Exorcista terá direção de David Gordon Green, o mesmo diretor de Halloween de 2018. O terror recebeu elogios por resgatar a franquia no cinema.

O Exorcista é um grande clássico do terror dos anos 1970. Após se tornar uma franquia, recebeu várias sequências, mas sem o mesmo impacto do original.

O reboot de O Exorcista chegará aos cinemas em 13 de outubro de 2023.

