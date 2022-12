Marvel achava que Homem de Ferro ia fracassar, revela Robert Downey Jr

Homem de Ferro deu início ao Universo Cinematográfico Marvel e foi um grande sucesso de crítica e público. No entanto, a Marvel não tinha tanta fé no projeto, conforme revelou Robert Downey Jr.

Homem de Ferro representa a primeira aparição de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Além de arrasar nas bilheterias, o longa garantiu 94% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Continua depois da publicidade

Até hoje, Homem de Ferro é visto como um dos filmes mais icônicos do MCU – principalmente devido à emblemática última fala de Tony Stark.

Revelamos abaixo como a Marvel encarava o projeto na época e por que basicamente deixou o elenco e equipe sem muita supervisão.

Robert Downey Jr. como Homem de Ferro

Marvel não acreditava no potencial do Homem de Ferro

O ator falou recentemente ao público em uma sessão de perguntas e respostas do Directors Guild of America sobre seu documentário da Netflix, Robert Downey Sr. Ele falou sobre Homem de Ferro, naturalmente.

Downey Jr. explicou que o estúdio deixou o elenco e a equipe em paz porque achavam que o filme não seria um grande sucesso.

“Poucas pessoas estavam pensando que Homem de Ferro teria um fim de semana de estreia de verdade ou faturaria qualquer coisa, então ficamos um pouco sozinhos”.

O ator continuou dizendo que a Marvel havia financiado Homem de Ferro de uma forma que significava que o estúdio já estava preparado para o fracasso.

“Eu descubro mais todos os dias sobre como essa coisa foi financiada. Estava basicamente pronta para ser cancelada se afundasse”, disse o ator.

No final das contas, o filme arrecadou US $ 585 milhões em todo o mundo (via Box Office Mojo), o que é uma grande conquista para um projeto supostamente destinado ao fracasso. Downey Jr. continuou dizendo que parecia que os “lunáticos assumiram o controle do asilo”.

Todos os filmes do MCU, incluindo Homem de Ferro, estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.