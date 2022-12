Atriz desistiu de Homem de Ferro para atuar em fracasso crítico

Homem de Ferro, além de dar início ao MCU nos cinemas, se estabeleceu como um grande sucesso de público de crítica. Lançado em 2008, com Robert Downey Jr. no papel principal, Homem de Ferro faturou 585 milhões de dólares nas bilheterias. O que muitos fãs não sabem é que uma grande estrela de Hollywood rejeitou em um filme do herói para atuar em um verdadeiro fracasso crítico.

Homem de Ferro representa a primeira aparição de Robert Downey Jr. como Tony Stark. Além de arrasar nas bilheterias, o longa garantiu 94% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Até hoje, Homem de Ferro é visto como um dos filmes mais icônicos do MCU – principalmente devido à emblemática última fala de Tony Stark.

Revelamos abaixo por que uma estrela de Hollywood desistiu de atuar em Homem de Ferro para participar de uma bomba cinematográfica.

Emily Blunt recusou Homem de Ferro para atuar em As Aventuras de Gulliver

Hoje em dia, é até difícil imaginar outro ator – que não seja Robert Downey Jr – no papel do Homem de Ferro.

Na escalação de Homem de Ferro, o cineasta Jon Favreau considerou vários atores antes de escolher o eterno Tony Stark.

Entre eles, destacam-se Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet), Sam Rockwell (que acabou por interpretar o vilão Justin Hammer), Hugh Jackman (Wolverine), Nicolas Cage (Con-Air), Leonardo DiCaprio (Era Uma Vez em Hollywood) e Tom Cruise (Top Gun).

Na produção de Homem de Ferro 2, Favreau se deparou com um novo desafio: a escalação da Viúva Negra.

O papel, como você já sabe, ficou para Scarlett Johansson – que ganhou seu primeiro filme solo somente em 2021.

Na época, um dos principais nomes cotados para o papel foi o de Emily Blunt. Na época, a atriz era mais conhecida por sua performance como Emily em O Diabo Veste Prada.

Os representantes da Marvel chegaram a oferecer o papel de Natasha Romanoff para Emily Blunt, mas a atriz recusou a proposta para atuar em As Viagens de Gulliver.

Lançado em 2010, As Viagens de Gulliver é uma adaptação da história homônima, lançada no século XVIII.

O filme foi protagonizado por Jack Black (Escola do Rock). No longa, Emily Blunt interpreta Mary, a Princesa de Lilliput (na foto acima).

Com um orçamento de 112 milhões de dólares, o longa garantiu uma sólida bilheteria de mais de 237 milhões, fazendo sucesso também com o lançamento em DVD e blu-ray.

Mesmo assim, As Viagens de Gulliver se tornou um verdadeiro fracasso crítico, com apenas 20% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Embora Jack Black esteja de volta fazendo o que faz de melhor, As Viagens de Gulliver falha em fazer justiça ao seu material de origem, apostando apenas em humor juvenil e efeitos especiais”, afirma o consenso do site.

