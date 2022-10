Marvel compara Pantera Negra 2 com um dos maiores clássicos do cinema

Segundo Nate Moore, executivo da Marvel Studios, a história de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é parecido com O Poderoso Chefão.

O filme será a continuação de Pantera Negra de 2018, um dos maiores sucessos do MCU. Porém, a produção chega ainda carregando o luto por Chadwick Boseman, ator que interpretava o protagonista.

Continua depois da publicidade

O legado de Boseman como o protagonista do filme foi respeitado, com a decisão de não reescalar outro ator para o personagem. Mas essa escolha trouxe muita curiosidade aos fãs que querem saber quem herdara o manto do Pantera Negra e a posição de líder do povo de Wakanda.

A Marvel está fazendo o máximo para esconder a história do filme, mas um executivo da empresa deu uma declaração interessante onde comparou a sequência a um dos filmes mais aclamados da história do cinema.

Em uma entrevista à revista Total Film, o vice-presidente Nate Moore trouxe o clássico de Francis Ford Coppola quando estava falando sobre o conflito entre Wakanda e Talocan. Veja a declaração do executivo:

“Isso vai soar como maluquice, mas eu vou dizer. Tem um pouquinho de filme de máfia nisso. Tem um pouquinho de… O Poderoso Chefão… soa como se eu estivesse insano, mas… Tem um sentimento de guerra entre famílias. Porque esse filme é muito sobre Wakanda encontrando uma igual, com Talocan o mundo de Namor.”

O causará o conflito entre Wakanda e Talocan?

Talocan é o mundo submarino governado por Namor. Assim como Wakanda, Talocan é uma civilização super avançada e distante do resto do mundo. Outro ponto em comum entre as duas é que seus lideres, tradicionalmente, decidem se manter isolados diante das outras nações da Terra.

Porém, Wakanda obviamente se abriu para o resto do mundo no final de Pantera Negra, compartilhando sua tecnologia avançada com o mundo. Mas essa abertura pode significar novas ameaças, e Talocan aparentemente será uma bem poderosa.

Os motivos específicos do conflito provavelmente só serão revelados nas salas de cinema, mas pelo que vimos até agora, pode vir de alguma rusga entre Namor e a Rainha Ramonda.

A comparação com O Poderoso Chefão pode significar que a disputa parecerá ser sobre negócios, mas com um fundo muito mais pessoal do que a superfície demonstra. Mas seja o que está por trás do conflito, Pantera Negra 2 é uma oferta que o público não poderá recusar.

Pantera Negra 2 estreia nos cinemas no dia 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira