Marvel criou “Bíblia” sobre o reino de Namor em Pantera Negra 2

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) se tornou um dos maiores sucessos da Marvel neste ano. O longa do MCU expande os horizontes, com o estúdio criando um tipo de Bíblia sobre o reino de Namor.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Revelamos abaixo do que se trata essa nova enciclopédia da Marvel sobre Pantera Negra 2 e o reino de Namor, Talokan; confira.

Criação de Talokan foi auxiliada através de uma Bíblia

O supervisor de VFX, Chris White, revelou que a bíblia da produção do filme abordou a história de Talokan num todo (via ScreenRant).

Além de abordar as gerações passadas, o grande livro também revelava estratégias de batalha e vários detalhes pequenos e cruciais do reino.

White ainda diz que Talokan é enorme, que ainda mostrava como o povo local viajaram por toda a América Central.

“Talokan é uma cidade enorme, e também tem várias cidades ao seu redor. Foi meu primeiro projeto na Marvel, mas quando começamos, havia uma bíblia de produção apenas de Talokan, e eram 200 páginas cheias de sua história, suas ferramentas que construíram, sua arquitetura, a influência, como eles viajaram pela América Central”, disse ele.

“É incrível o quão extensa foi a história que eles criaram. Pode levar cerca de quatro minutos, mas eles pensaram muito, mesmo quando nos juntamos. Assim como tudo, a cultura, é muito extensa”, concluiu White.

Como Wakanda teve um vislumbre único, Talokan também teve seu destaque no MCU, com a terra natal de Namor se tornando um local importante.

Possivelmente, Namor vai aparecer em novos projetos da Marvel, junto de Talokan e a presença imponente de seus aliados.

Ele tentará usar seu poder sobre o mundo da superfície em algum momento, para conseguir fazer com que Talokan seja respeitada para sempre.

Porém, é difícil pensar qual a próxima aparição do personagem. Namor já se aliou ao Quarteto Fantástico, bem como foi seu inimigo, e caso apareça no reboot, não seria grande surpresa.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em cartaz nos cinemas.

