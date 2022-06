Marvel desperdiçou protagonista de Lista Negra; veja como

James Spader é um ator com uma grande carreira no cinema e na TV, que voltou com tudo em Lista Negra, série de grande popularidade.

Como Raymond Reddington, o ator recebe elogios da crítica e do público. No entanto, na Marvel, James Spader não teve a mesma sorte.

Continua depois da publicidade

O ator deu voz ao Ultron em Vingadores: Era de Ultron. O seu trabalho recebeu elogios, mas o vilão acabou sendo desperdiçado no MCU, pelo menos até o momento.

Ultron é um dos principais inimigos dos Vingadores nos quadrinhos, mas no cinema, apareceu apenas em Vingadores: Era de Ultron e logo acabou sendo descartado.

Muitos fãs sentem que Ultron não teve um bom aproveitamento no MCU, principalmente tendo um ator tão talentoso quanto James Spader como a sua voz.

Ultron voltará no MCU?

É claro que é sempre possível que tudo mude. Existem rumores de que o Marvel Studios pode estar planejando um retorno para Ultron em breve.

No entanto, pelo que se sabe, oficialmente, esses planos ainda não são concretos. E pode ser até que James Spader não volte como a voz do personagem.

Vingadores: Era de Ultron teve sucesso de bilheteria, mas não conseguiu uma recepção tão positiva quanto os outros capítulos da saga dos Vingadores no cinema.

Para uma boa parte do público, algumas decisões criativas foram equivocadas ou, no mínimo, questionáveis.

Vingadores: Era de Ultron está agora disponível pelo Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.