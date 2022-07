Marvel faz importante revelação sobre reboot de Quarteto Fantástico

Falando com o Hollywood Reporter, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o reboot de Quarteto Fantástico não será uma história de origem.

Em sua perspectiva, as pessoas já conhecem bem os personagens do Quarteto Fantástico. Portanto, seria desnecessário voltar tudo do começo.

“As pessoas já conhecem bem essa história de origem. Muitas pessoas sabem o básico. Nós vamos pegar isso e apresentar algo que o público nunca viu.”

“Nós estabelecemos um padrão muito alto para nós mesmos”, concluiu o presidente do Marvel Studios, que cuida da organização do MCU.

O Quarteto Fantástico nos quadrinhos da Marvel

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.