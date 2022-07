Marvel revela diretor de Vingadores: Dinastia Kang

Depois da Marvel anunciar Vingadores 5 e 6 durante a San Diego Comic-Con 2022, foi revelado quem irá dirigir o aguardado quinto filme do grupo, Dinastia Kang.

Destin Daniel Cretton, que dirigiu o sucesso da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, foi escolhido como diretor do filme, aponta o THR.

Continua depois da publicidade

Além de dirigir Shang-Chi, que arrecadou US$ 432 milhões em todo o mundo, ele tem um acordo geral com a Marvel que assinou após o sucesso do filme.

Como parte disso, ele está desenvolvendo, com Andrew Guest, um escritor-produtor de comédias como Brooklyn Nine-Nine e Community, uma série em live-action sobre Magnum, que ele produzirá e possivelmente dirigirá um episódio ou mais.

Mais detalhes sobre Vingadores: Dinastia Kang não foram divulgados.

Mais sobre Vingadores 5 e 6

Depois de Vingadores: Ultimato ter encerrado a Saga do Infinito no Universo Cinematográfico Marvel, a Casa das Ideias anunciou Vingadores 4 e 5, que adaptarão sagas famosas dos quadrinhos.

Vingadores 4 será chamado de Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty no original).

Já o quinto filme da equipe dos heróis mais poderosos da Terra será chamado de Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars)

As datas de estreia dos filmes também foram divulgadas: Vingadores 4 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025, enquanto Vingadores 5 estreia em 7 de novembro de 2025, indicando que podem ser continuações um do outro.

Os filmes fazem parte da Saga do Multiverso, que foi oficializada também durante a SDCC 2022.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.