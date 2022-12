Matilda: Clássico retorna como musical na Netflix

O filme Matilda: O Musical é um dos mais aguardados da Netflix neste mês de dezembro, trazendo de volta a famosa personagem criada por Roald Dahl. Com o retorno de Matilda, mas agora como musical, vamos apresentar do que se trata o novo filme.

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino”, diz a sinopse.

“Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, continua a sinopse do filme.

Diferentemente do filme lançado em 1996, Matilda: O Musical é uma adaptação da peça teatral do longa-metragem que foi dirigido por Danny DeVito.

A história do novo filme se passa na Inglaterra, e a vida de Matilda vira de cabeça para baixo, quando ela conhece a Sra. Agatha Trunchbull em sua nova escola.

Emma Thompson como Agatha Trunchbull em Matilda

Filme será estrelado por Emma Thompson

Emma Thompson é a principal estrela de Matilda: O Musical, vivendo a imponente Agatha Trunchbull, autoritária diretora da escola Crunchem. A atriz é conhecida por Cruella e Johnny English 3.0.

Já Matilda Wormwood é vivida por Alisha Weir, de 13 anos, que estrelou o suspense Don’t Leave Home, filme lançado em 2020.

Por sua vez, a professora Honey, de Matilda, é interpretada por Lashana Lynch. A atriz da Marvel estrelou Capitã Marvel, A Mulher Rei e voltará em The Marvels.

O elenco principal ainda inclui Meesha Garbett, Stephen Graham, Sindhu Vee e Andrea Riseborough.

A direção fica por conta de Matthew Warchus, diretor de Orgulho e Esperança, com o roteiro escrito por Dennis Kelly, da série Utopia.

Matilda: O Musical estreia em 25 de dezembro, na Netflix.

