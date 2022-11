Meninas Malvadas 2 vai acontecer? Lindsay Lohan responde

Lindsay Lohan pode ter trabalhado em diversos outros filmes – inclusive Uma Quedinha de Natal, da Netflix – mas todos lembrarão dela por Meninas Malvadas. A atriz comentou sobre a possibilidade de uma continuação da comédia romântica.

Lindsay Lohan aborda as chances potenciais de Meninas Malvadas 2 ser feita quando perguntada se ela estaria disposta a reprisar algum de seus papéis mais conhecidos.

Lohan estrelou ao lado de Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Tina Fey na comédia adolescente de 2004 de Mark Waters.

Meninas Malvadas centra-se em Cady Heron, de Lohan, uma estudante que se transfere para a North Shore High School e logo se vê abraçada por Regina George (McAdams) e as “Plastics”, um grupo de garotas populares que estão no topo da hierarquia social da escola.

Durante uma recente aparição no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Lohan discutiu brevemente a referência a Meninas Malvadas em Uma Quedinha de Natal, antes de refletir sobre a comédia de 2004 e outros filmes de sucesso de sua carreira.

Ao discutir se ela estaria disposta a reprisar seu papel de Cady em uma possível sequência de Meninas Malvadas, Lohan respondeu:

“Acho que isso está nas mãos de Tina Fey”.

Lindsay Lohan volta às comédias românticas em filme da Netflix

Uma Quedinha de Natal representa o tão esperado retorno de Lohan às telas. A atriz de 36 anos é mais conhecida por Sexta-Feira Muito Louca e Meninas Malvadas.

No filme, Lohan interpreta Sierra, uma herdeira de hotel recém-noivada que sofre de amnésia total depois de sofrer um acidente de esqui.

Falando no Tudum (via Today), Lohan descreveu sua personagem como “extravagante, temperamental e glamourosa”.

“Para mim, toda a minha vida, atuar é como andar de bicicleta. Está apenas em mim. É uma parte de mim. Fazer filmes, interpretar uma personagem, me dá muita alegria poder compartilhar uma história com as pessoas. Levar as pessoas nessa jornada comigo é uma benção”, disse ela ao Hollywood Reporter.

Uma Quedinha de Natal também é estrelado por Chord Overstreet, conhecido por interpretar Sam Evans em Glee, como o interesse amoroso da personagem de Lohan, Jake; Olivia Perez como a filha de Jake, Avy; e George Young como o noivo de Sierra, Tad.

Uma Quedinha de Natal já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.