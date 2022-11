Uma Quedinha de Natal é uma das sensações da Netflix, que vem investindo nesse mês e no próximo em conteúdos de Natal. O longa-metragem traz de volta Lindsay Lohan em um novo projeto.

O Natal sempre rende diversas produções para o streaming, que começa a lançar filmes, séries ou animações de novembro a dezembro.

Continua depois da publicidade

As produções focam bastante em uma comédia para toda a família, ou mesmo algo romântico, fazendo a data comemorativa ser mágica.

Dito isso, vamos ver quais os próximos filmes natalinos da Netflix após Uma Quedinha de Natal, sucesso na plataforma.

Natal com Você

“Cansada do trabalho, a pop star Angelina decide viajar e surpreender uma jovem fã em uma pequena cidade de Nova York. Lá, ela não só encontra inspiração para dar uma reviravolta em sua carreira, mas também a chance de viver um grande amor”, diz a sinopse.

O filme será estrelado por Aimee Garcia e Freddie Prinze Jr., e tem data para estrear em 17 de novembro.

Nosso Natal na Fazenda

“Um pai viúvo herda uma fazenda a pouco dias do Natal e planeja passar um tempinho no campo. Seus filhos, no entanto, criam um plano para ficar lá para sempre”, revela a sinopse do filme.

Com a direção de Debbie Isitt, Scott Garnham, Scott Paige e Ahsley Jensen são alguns dos atores do filme, que estreia em 23 de novembro.

O Diário de Noel

“De volta à casa onde passou a infância, um escritor conhece uma mulher em busca de respostas. Será que um velho diário será a chave para o passado e o coração dos dois?”, afirma a sinopse do longa.

Estrelado por Justin Hartley (Smallville), O Diário de Noel será lançado em 24 de novembro.

Os Patrulheiros em Ação Salvam o Natal

“Os Patrulheiros em Ação ajudam o Papai Noel a salvar o Natal de Hope Springs contra os terríveis planos de Teddy”, diz a sinopse do filme animado.

O filme será lançado no dia 28 de novembro.

Um Natal Cheio de Graça

“Após descobrir a traição da namorada, Carlos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional”, revela a descrição do longa-metragem.

Um Natal Cheio de Graça, produção nacional, estreia em 30 de novembro.

Scrooge: Um Conto de Natal

“O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe”, revela a sinopse do novo filme.

Com Luke Evans e Olivia Colman no elenco de vozes, o longa-metragem será lançado em 2 de dezembro.

Enquanto esses filmes não chegam, você pode conferir Uma Quedinha de Natal na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.