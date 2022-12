Meu Nome é Vingança vai ter continuação na Netflix? Veja o que sabemos

Meu Nome é Vingança é o novo filme de ação da Netflix, que tem dado o que falar. Vamos ver agora se essa popularidade vai ocasionar em uma continuação.

Até o presente momento, não há qualquer informação oficial sobre uma continuação, mas podemos especular alguns detalhes sobre um segundo filme em potencial.

Uma sequência pode começar um ano ou mais após os eventos do primeiro filme, com Sofia tentando viver sua vida escondida, depois de ter abraçado o outro lado da lei.

Ela pode mudar de identidade e evitar tirar fotos. No entanto, podem descobrir onde ela está e, eventualmente, irem atrás dela.

Considerando que a maioria dos personagens não sobreviveu até o final do filme, é seguro dizer que Ginevra Francesconi, que interpreta Sofia, é a única com probabilidade de reprisar seu papel na eventual sequência.

O personagem de Alessandro Gassmann, Santo, leva um tiro da polícia no ato final após acabar com seu arqui-inimigo, interpretado por Remo Girone. A certa altura, pensamos que o filho mais temperado do chefe da máfia, interpretado por Alessio Praticò, pode viver para ver a continuação, mas na cena final, ele encontra uma morte brutal nas mãos de Sofia, marcando a primeira morte da jovem.

A Netflix costuma levar em conta as quatro primeiras semanas em termos de audiência para definir se um filme vai ganhar continuação, ou se uma série será renovada. Assim sendo, teremos de esperar um pouco mais para saber se Meu Nome É Vingança terá continuação.

Quem está no elenco de Meu Nome é Vingança?

“Quando antigos inimigos matam sua esposa e cunhado, um ex-mafioso e a filha vão a Milão para planejarem a vingança”, afirma a sinopse oficial de Meu Nome é Vingança na Netflix.

Por sua temática, história e desenvolvimento das cenas de ação, o filme já é comparado à franquia John Wick, de Keanu Reeves.

O elenco de Meu Nome é Vingança é liderado pelo ator e cineasta italiano Alessandro Gassman (Il Commissario Corso) no papel do protagonista Santo.

Entre a audiência internacional, Gassman é mais conhecido por sua performance no filme de ação Carga Explosiva 2, de Luc Besson. No longa, o ator contracena com Jason Statham.

A jovem atriz Ginevra Francesconi, das séries Don Matteo e Famosa, vive Sofia, a filha de Santo.

O elenco de Meu Nome é Vingança é completado pelo veterano Remo Girone, de filmes como Ford vs. Ferrari e séries como Killing Eve.

Meu Nome é Vingança está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.