Michael Jackson quase interpretou polêmico personagem de Star Wars

Por muito tempo, Michael Jackson tentou entrar para grandes produções de Hollywood. Ele nunca teve sucesso nisso, já que os produtores o evitavam por seu próprio status de estrela da música e polêmicas na vida pessoal.

No entanto, existe um papel que o astro da música chegou muito, muito perto de interpretar. É bastante inusitado: Jar Jar Binks, de Star Wars.

Sim, Michael Jackson era cotado para assumir o papel de Jar Jar Binks, como relembrou o Comic Book Resources em uma nova matéria.

Ele chegou a se reunir com George Lucas, o criador de Star Wars. No entanto, as conversas nunca avançaram porque eles discordavam da abordagem que Jar Jar Binks devia ter.

Michael Jackson quase interpretou Jar Jar Binks

Michael Jackson queria interpretar o personagem usando próteses e maquiagem, algo que lembrava a ideia de “Thriller”, clipe do cantor que teve grande sucesso.

No entanto, George Lucas pensava de maneira diferente, já que tinha a proposta de fazer com que Jar Jar Binks fosse um personagem criado totalmente com CGI.

Além disso, havia outra questão importante: Michael Jackson era muito famoso, e Jar Jar Binks era apenas um personagem coadjuvante.

Portanto, ele poderia ofuscar o que realmente era importante dentro da narrativa. Ainda assim, é muito curioso e bizarro pensar que Jar Jar Binks poderia ter sido interpretado por Michael Jackson.

Jar Jar Binks, é claro, é um personagem polêmico de Star Wars, já que muitos fãs nunca entenderam muito bem a paixão que George Lucas tinha por ele.

O personagem era considerado um alívio cômico irritante e desnecessário, embora muitos também tenham passado a enxergá-lo de uma maneira um pouco mais positiva nos últimos anos.

Filmes de Star Wars podem ser assistidos pelo Disney+.