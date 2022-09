Michael Myers ataca em imagem brutal de Halloween Ends

Uma nova imagem do filme Halloween Ends revela Michael Myers atacando a protagonista Laurie Strode com uma agulha de tricô.

O filme será a próxima continuação do clássico Halloween, longa que definiu o terror slasher, gênero que gerou outros filmes de assassinos assustadores como Sexta-Feira 13, A Hora do Pesadelo e Pânico. O assassino da franquia é Michael Myers que já aterrorizou vítimas em 12 filmes até agora.

A franquia teve um reboot em 2018 comandada por David Gordon Green, e Halloween Ends será o terceiro filme dessa nova leva de filmes que consideram apenas o filme original de 1978.

Esses novos longas não só trouxeram de volta o espírito da franquia, como também a atriz Jamie Lee Curtis como Strode, personagem considerada a primeira “final girl” do terror.

Halloween Ends parece ser o fim de uma trilogia, e parece que Green quer trazer um embate final épico entre Myers e Laurie. O trailer do filme já mostra um pouco do que o filme quer trazer, com uma luta brutal na cozinha entre o vilão e a protagonista.

E para animar ainda mais os fãs, a USA Today liberou uma nova imagem do filme, que mostra Myers empurrando uma grande agulha de tricô contra a cabeça de Strode. O ambiente escuro dificulta entender onde a luta se passa, podendo até fazer parte da luta mostrada no trailer.

O fim da saga Halloween

Halloween Ends se passará após os eventos de Halloween Kills – O Terror Continua, com Laurie Strode lidando com a morte de sua filha pelas mãos de Myers.

David Gordon Green retorna na direção, e escreve o roteiro ao lado de Chris Bernier. John Carpenter, criador da franquia, é compositor e produtor.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers. Kyle Richards e Andi Matichak completam o elenco principal.

Halloween Ends chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

