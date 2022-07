Minions 2 mantém boa bilheteria; veja quanto já arrecadou

Dias após a sua estreia no cinema, Minions: A Origem de Gru (Minions 2) está mantendo o bom resultado em bilheteria.

Ao redor do mundo, a animação já arrecadou cerca de US$ 400 milhões. Desse valor, US$ 210 milhões são dos Estados Unidos.

Já US$ 190 milhões são de outros países. Vale lembrar que Minions: A Origem de Gru (Minions 2) ainda nem estreou em alguns territórios.

Grande sucesso de bilheteria

Isso representa um novo sucesso para a franquia Meu Malvado Favorito. É um resultado acima do esperado, especialmente porque outra animação, Lightyear, fracassou recentemente.

Minions: A Origem de Gru (Minions 2) acontece anos antes de Meu Malvado Favorito, mostrando como Gru se tornou um grande vilão com a ajuda dos Minions.

Minions: A Origem de Gru (Minions 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.