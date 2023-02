Monstro do Pântano: Diretor de Logan sugere envolvimento com filme da DC

O diretor de Logan, James Mangold, sugeriu seu envolvimento com o novo filme da DC e de terror, Monstro do Pântano.

Após os anúncios da nova fase da DC no cinema e na TV, vários projetos foram revelados, e um deles chama bastante a atenção.

O personagem Monstro do Pântano terá seu filme solo. Ele chegou a ganhar uma série no DC Universe, mas foi cancelada (via ComicBook).

Mangold, que está dirigindo Indiana Jones 5 e dirigiu Logan, filme solo do Wolverine, tuitou uma imagem do Monstro do Pântano e sugeriu que está envolvido no projeto.

Veja o tuite, abaixo.

O que se sabe sobre Monstro do Pântano?

O filme Monstro do Pântano não teve nenhum diretor ou roteirista revelados por James Gunn, chefe da DC Studios. Ele, no entanto, comentou sobre o projeto.

Segundo Gunn, o longa-metragem, que promete diversificar o Universo DC nos cinemas, vai investigar as origens sombrias do personagem.

“O último filme sobre o qual queremos falar é Monstro do Pântano. E trazemos isso à tona porque é importante ressaltar que nessas histórias, embora interconectadas, elas não são todas iguais”, disse ele.

“Cada conjunto de cineastas traz sua própria estética para esses filmes, e a diversão é ver como essas tonalidades diferentes as obras se misturam no futuro. Este é um filme que investigará as origens sombrias do Monstro do Pântano”, concluiu.

Monstro do Pântano não possui previsão de lançamento.

