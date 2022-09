Morbius 2 pode acontecer e a culpa é da Netflix

Morbius foi um desastre duplo nas bilheterias. Duplo porque o filme chegou a ser relançado nos cinemas e ainda assim se saiu mal, mesmo em meio à montanha de memes sobre o longa-metragem do universo de Venom.

O surpreendente sucesso de Morbius na Netflix reabriu a possibilidade de uma sequência do spin-off do Homem-Aranha da Sony.

O filme foi lançado na Netflix sem qualquer alarde – em mercados internacionais, visto que no Brasil o longa-metragem está no HBO Max – e rapidamente alcançou a lista dos 10 filmes mais assistidos da plataforma.

Embora o longa-metragem possa ter sido impulsionado pelo infame meme “Morbin’ Time”, os números impressionantes podem ser suficientes para convencer a Sony a dar outra chance ao anti-herói de Jared Leto.

No lançamento, Morbius foi mal recebido crítica e comercialmente, com um fim de semana de estreia bruto de apenas US$ 39 milhões, o que não foi um desastre total, dado o orçamento de US$ 75 milhões do filme.

No entanto, os números são ruins em comparação com outro filme de vilão do Homem-Aranha, Venom, que recuperou a maior parte de seu orçamento de US$ 100 milhões no fim de semana de estreia, arrecadando US$ 80,2 milhões.

Netflix dá nova vida a Morbius

Entre 5 e 11 de setembro, Morbius foi transmitido na Netflix 6.971.428 vezes, com um total de 12.200.000 horas de exibição, ganhando um lugar no Top 5 dos mais assistidos na plataforma de streaming.

Com isso, a Sony pode ser seduzida por esses números promissores, mas deve prestar atenção às lições do desastroso relançamento de Morbius baseado em um meme.

Piadas no Twitter e um vídeo engraçado de Jared Leto no Instagram não garantem grandes números de bilheteria.

O Morbin’ Time provavelmente está impulsionando muitas das visualizações na Netflix, o que explica a disparidade entre exibições do filme e horas assistidas.

Morbius está disponível na HBO Max do Brasil.

