The Boys tira sarro do desastroso relançamento de Morbius

Morbius foi um fracasso de bilheteria, arrecadando meros US$ 164 milhões mundialmente. No entanto, quando o filme foi lançado digitalmente, ele começou a ser muito mencionado nas redes sociais, o que deu a ideia para a Sony de relançar o longa-metragem nos cinemas. Isso provou ser outro erro e The Boys tirou sarro da manobra.

O relançamento de Morbius garantiu meros US$ 300 mil para a Sony, o que definitivamente não justificou a estratégia.

The Boys não perdeu tempo e anunciou, no Twitter, que o filme fictício Dawn of the Seven será relançado nos cinemas e ainda fez referência a “it’s morbin time”, fala do longa-metragem com Jared Leto, que virou meme.

“Dawn of the Seven está de volta! Apesar de ainda estar nos cinemas, vimos todos os seus tuites e vamos relançar o filme nesta semana! Não perca sua chance para reviver toda a ação: use o código ITS-MAEVIN-TIME para ganhar um desconto no seu segundo ingresso até 30 de junho”, diz o tuite da série do Amazon Prime Video.

#DawnOfTheSeven is back! Despite still being in theaters, we heard all of your tweets and will be re-releasing the film this week! Don’t miss your chance to re-live all the action: use code ITS-MAEVIN-TIME to get a discount on your second ticket until June 30. pic.twitter.com/Mqh7yhc4T5 — Vought International (@VoughtIntl) June 12, 2022

The Boys no Amazon Prime Video

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas completas no Amazon Prime Video. O terceiro ano está em exibição, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.