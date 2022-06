Morbius retorna aos cinemas e fracassa de novo na bilheteria

Hora de desistir, Morbius!

O novo filme da Sony com o famoso personagem dos quadrinhos da Marvel voltou os cinemas na última semana, mas só arrecadou cerca de US$ 85.000 (cerca de R$ 400 mil), valor muito menor que as projeções da Forbes, que estimava um ganho de US$ 280.000 (cerca de R$1.3 milhão).

A bilheteria fraca é apenas mais um dos termômetros da decepção do público com o filme: no Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 17% de aprovação da crítica, embora os 71% de aprovação do público geral possa gerar dúvidas.

Morbius é descrito pela Sony como “Um dos personagens mais atraentes e conflitantes do Universo de Personagens da Marvel da Sony Pictures”, interpretado por Jared Leto, vencedor do Oscar, no papel do enigmático anti-herói Michael Morbius.

A sinopse continua: “Perigosamente doente com um distúrbio sanguíneo raro e determinado a salvar outros que sofrem o mesmo destino, Dr. Morbius tenta uma aposta desesperada. Embora a princípio pareça ser um sucesso radical, uma escuridão dentro dele é desencadeada. O bem superará o mal – ou irá Morbius sucumbir aos seus novos desejos misteriosos?”

Sobre o autor Karol M.