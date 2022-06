Atriz de The Boys revela experiência “selvagem” em cena insana da 3ª temporada

A terceira temporada de The Boys vai adaptar o infame arco Herogasm dos quadrinhos, basicamente uma grande orgia de super-heróis. Erin Moriarty, a Luz-Estrela, falou sobre essa experiência chocante.

Moriarty conversou com o SlashFilm sobre seu trabalho no que sem dúvida será um dos episódios mais loucos de The Boys até agora.

A atriz explicou que o episódio envolveu “cinco dias seguidos, mais de 12 horas por dia, bem mais de 12 horas, apenas cercada de nudez”. Moriarty continuou descrevendo a experiência como “incrível, hilária e assustadora ao mesmo tempo”.

“Foram cinco dias seguidos, mais de 12 horas por dia, bem mais de 12 horas, apenas cercada por nudez. E foi muito selvagem. Eu nunca estive em uma sala com tantos vibradores, tantos brinquedos sexuais, tanta nudez, tanto sexo simultâneo acontecendo de todas as maneiras diferentes”, disse a atriz de The Boys.

“Eu tive que fazer uma cena com um personagem em que estou falando com ele e ele está totalmente nu. Então estou tentando manter contato visual com ele, porque isso foi no primeiro dia e ainda estou me acostumando a trabalhar com tanta gente nua… Acho que minha parte favorita foi observar o diretor desse episódio, Nelson Cragg, que foi tão legal, dirigindo as pessoas no fundo que estão simulando sexo. Ele de repente se tornou um diretor pornô. E as coisas que ele estava dizendo para eles para conseguir o que ele queria para simular sexo, eu acho que foi uma das minhas partes favoritas de filmar o episódio, é apenas observando-o e então ele gritando, ‘Corta’, e balançando a cabeça como, ‘O que estou fazendo?’ Mas foi incrível, hilário e assustador ao mesmo tempo”, continuou Moriarty.

The Boys é exibida pelo Amazon Prime Video, com novos episódios lançados às sextas-feiras.

