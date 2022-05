Mortal Kombat 2 terá personagem favorito do público

O reboot de Mortal Kombat provou ser um sucesso no HBO Max e trouxe muitos personagens queridos dos fãs dos games. Um, no entanto, ficou de fora: Johnny Cage. Isso vai mudar na continuação.

O roteirista Jeremy Slater, que trabalha em Mortal Kombat 2, foi questionado sobre Cage na continuação, confirmando a aparição do personagem.

‎”Johnny Cage é um dos meus personagens favoritos, e eu acho que há definitivamente uma promessa com a maneira como o primeiro filme termina, com Cole agindo como, ‘Ok, minha próxima parada é ir recrutar Johnny'”, disse o roteirista (via ComicBook).

“Então eu acho que se ele não fosse incluído na sequência, seria muito estranho”, disse Slater. “Ainda está um pouco no ar o quanto ele será incluído, é uma das coisas em que estamos trabalhando atualmente. Mas sim, eu amo Johnny e adoraria realmente fazer a versão definitiva, se possível, e realmente pegar tudo o que é divertido sobre esse personagem e trazer isso para o live-action”.‎

O filme em live-action de Mortal Kombat

O novo filme de Mortal Kombat é um reboot da franquia no cinema. Inicialmente, não há qualquer ligação com os outros longas já lançados.

“O lutador de MMM Cole Young procura os maiores lutadores da Terra a fim de resistir aos inimigos de Outworld em uma batalha pelo destino do universo”, diz a sinopse oficial do filme.

A mais nova parte cinematográfica da série clássica de videogame é dirigida pelo estreante Simon McQuoid e produzida por James Wan, com base em um roteiro escrito por Greg Russo.

O elenco de Mortal Kombat conta com Josh Lawson, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Lewis Tan, Chin Han e Sisi Stringer.

O filme de Mortal Kombat está disponível no HBO Max.