Mulher-Hulk será uma Vingadora? Criadoras respondem

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é a próxima produção da Marvel Studios na Disney+. O novo seriado irá apresentar a personagem e sua rotina de advogada e super-heróina, mas será que existe a possibilidade dela fazer parte dos Vingadores.

Em uma entrevista recente com a Total Film, a roteirista deMulher-Hulk Jessica Gao e a diretora Kat Coiro explicaram como a série funciona para a personagem e o MCU.

“Era tão embaraçosamente humano (Série), e foi isso que me atraiu. Adorei ver que sua vida amorosa era tão estressante quanto potencialmente se tornar um dos Vingadores” Disse a diretora.

Ela também destaca como a série teria mais um tom da produção da Prime Video Fleabag, invés de outras séries da Marvel.

“Nós conversamos muito sobre Fleabag” disse Gao.”A irreverência de (Fleabag) e o senso de humor… há muita coisa lá que eu definitivamente posso ver que eles se inspiraram”.

Sobre a Marvel, ela diz: “Porque o maior Universo Cinematográfico da Marvel já fez um trabalho fantástico de grande ação, enormes apostas. É sempre o destino do universo, o destino do mundo. Mas isso não pode ser todos os dias. O que acontece entre esses filmes quando esses personagens têm que viver suas vidas, quando eles têm que ir a encontros, quando eles têm que fazer compras, quando eles têm que ver sua família em uma reunião?” (via The Direct)

Mulher-Hulk está dentro do universo Marvel e terá grandes participações, se a personagem no futuro irá fazer parte da maior equipe da Marvel, apenas uma mudança de abordagem pode indicar.

Mulher-Hulk chega ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

No dia 31, Andor, série derivada de Star Wars, será lançada. Com isso, do episódio três até o final, as duas séries terão novos capítulos no mesmo dia, semelhante ao caso de Kenobi e Ms.Marvel.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

