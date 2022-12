Mundo Estranho, novo filme da Disney, já tem data para chegar ao Disney+

Bem a tempo do Natal, o Disney+ ganhará o mais novo lançamento da Walt Disney Animation Studios: Mundo Estranho. O filme chega à plataforma em 23 de dezembro de 2022. Continue lendo para saber mais sobre ele.

“Mundo Estranho apresenta uma jornada de ação e aventura que acontece em uma terra inexplorada e traiçoeira, onde criaturas fantásticas esperam pelos lendários Clade, uma família de exploradores cujas diferenças ameaçam sua última missão que é, de longe, a mais difícil”, diz a descrição do filme.

Continua depois da publicidade

A animação traz um elenco de voz estelar, que inclui Jake Gyllenhaal, que empresta sua voz a Searcher Clade, um homem de família que se encontra fora do seu elemento em uma missão imprevisível.

Além dele, há o comediante, ator, escritor, cineasta e músico Jaboukie Young-White, que dá voz a Ethan, o filho de 16 anos de Searcher; a atriz, produtora, autora best-seller e capa da TIME100 Gabrielle Union, que dá voz a Meridian Clade, uma pilota talentosa e parceira de Searcher para todas as horas.

Por fim, a aclamada atriz, produtora, diretora e artista Lucy Liu está no papel de Callisto Mal, a valente líder de Avalonia que encabeça a exploração deste mundo estranho.

Mundo Estranho, novo filme da Disney

Mundo Estranho deu prejuízo para a Disney

A direção de Mundo Estranho é de Don Hall, conhecido por Operação Big Hero, Raya e o Último Dragão, junto de Qui Nguyen, que também escreve o filme.

O longa-metragem foi um fracasso comercial nos cinemas, tendo arrecadado apenas US$ 54 milhões (mundialmente), com orçamento entre US$ 135 e 180 milhões.

A animação deve trazer um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares para a Disney. Muitos fãs culpam a falta de divulgação pelo fracasso do longa.

Mundo Estranho chega ao Disney+ em 23 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.