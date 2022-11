Veja o que os críticos dizem de Mundo Estranho; novo filme da Disney

Prestes a estrear nos cinemas brasileiros, Mundo Estranho já começa a receber as primeiras críticas. Mas afinal: o que as resenhas revelam sobre o novo filme da Disney? As reações iniciais são, majoritariamente, positivas. Ou seja: tudo indica que Mundo Estranho se tornará mais um grande sucesso nas telonas.

“A família Clade não é como as outras! Eles são aventureiros que desbravam novas terras e embarcam em uma missão para explorar um mundo bizarro. Porém, as diferenças entre os membros da família podem colocar a missão em risco”, afirma a sinopse oficial de Mundo Estranho.

O elenco de vozes de Mundo Estranho é liderado por Jake Gyllenhaal (Homem-Aranha: Longe de Casa), Dennis Quaid (Operação Cupido), Gabrielle Union (Ela é Demais), Lucy Liu (As Panteras) e Jaboukie Young-White (Only Murders in the Building).

Revelamos abaixo o que as primeiras críticas dizem sobre Mundo Estranho, o novo filme da Disney; confira.

Críticos aprovaram a trama e o estilo de Mundo Estranho

Como citamos acima, as primeiras resenhas críticas de Mundo Estranho são majoritariamente positivas.

O filme ainda não chegou aos cinemas, mas já garante 73% de aprovação no Rotten Tomatoes, uma ótima marca.

Uma das resenhas mais relevantes, produzida pelo site The Hollywood Reporter, afirma que Mundo Estranho “tem tudo para se tornar um novo clássico”.

A revista Variety elogiou, principalmente, a estética e a caracterização dos personagens de Mundo Estranho.

“Junto com a ambientação, são os personagens que tornam essa aventura tão vibrante. No estilo de ‘Jornada ao Centro da Terra’, Mundo Estranho é um filme colorido e diverso, das melhores maneiras possíveis”, afirma a resenha.

O site The Los Angeles Times citou a dinâmica familiar de Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal como um dos pontos altos do filme.

“Mundo Estranho aborda interessantes relacionamentos de pai e filho, além da ideia de legado, tudo isso com uma surpreendente reviravolta ecológica”, comenta a crítica.

A resenha do Looper não poupa elogios para Mundo Estranho. A crítica salienta a ótima mensagem da história.

“Mundo Estranho oferece entretenimento e inspiração. É possível que as pessoas deixem este filme se importando mais umas com as outras e com o planeta”, avalia o site.

As poucas críticas negativas, por outro lado, criticam o ritmo de Mundo Estranho e alguns problemas com o roteiro.

“O roteiro desajeitado parece ter sido escrito e reescrito ao ponto da incompreensão, estragando qualquer chance de transmitir uma mensagem. Por mais bem-intencionado que seja, o filme acaba se tornando uma experiência surpreendentemente entediante”, avalia o tabloide The Guardian.

No Brasil, Mundo Estranho chega aos cinemas em 24 de novembro. O filme também será disponibilizado, em breve, no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.