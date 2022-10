Nada de Novo no Front: Clássico sobre 1ª Guerra ganha nova versão na Netflix

Um dos livros antibelicistas mais importantes de todos os tempos ganhará uma nova adaptação na Netflix. Nada de Novo no Front será lançado na plataforma de streaming em 28 de outubro de 2022. Vamos ver por que essa obra é tão importante.

Nada de Novo no Front conta a emocionante história de um jovem soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial.

Nas trincheiras, lutando pelas próprias vidas, Paul e seus colegas sentem em primeira mão como a euforia inicial da guerra se transforma em desespero e medo. O filme do diretor Edward Berger é baseado no best-seller homônimo de Erich Maria Remarque.

Nada de Novo no Front é considerado até hoje como o livro antibélico mais importante de todos os tempos e já teve uma primeira adaptação para o cinema que fez história, intitulada Sem Novidade no Front, que chegou a ser censurado pelos nazistas, tal qual o livro original.

O próprio autor, Erich Maria Remarque, vale notar, é veterano da Primeira Guerra e usou suas próprias experiências para escrever o livro.

A nova versão de Nada de Novo no Front é do diretor Edward Berger, de Patrick Melrose e Jack, com produção de Malte Grunert, da Amusement Park Film (O Homem Mais Procurado e Sentidos do Amor).

“Este clássico alemão que fez sucesso no mundo inteiro consegue transmitir o terror desumano que é a guerra como nenhuma outra obra literária. Criar a primeira adaptação alemã para o cinema deste livro marcante é um dos maiores e mais instigantes desafios da minha carreira”, disse Berger (via Netflix).

“Estamos mais do que orgulhosos de Edward Berger e temos certeza de que ele vai dar vida nova a esta história com o elenco incrível que reuniu para a Netflix,” diz Sasha Bühler, diretora de filmes internacionais da Netflix.

O elenco conta com Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Devid Striesow e outros.

Nada de Novo no Front estreia em 28 de outubro de 2022 na Netflix.

