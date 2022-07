Não é Michael Myers: outro personagem é eleito o mais assustador do terror

Quando se pensa no gênero de terror, muitos personagens podem vir à sua mente. Um dos principais é Michael Myers, o principal antagonista da franquia Halloween.

Michael Myers pode parecer um personagem muito “básico” hoje em dia, mas absolutamente tudo sobre ele é icônico.

O personagem popularizou características que se tornariam batidas no terror. Mas ele não está no topo de uma lista de personagens mais assustadores do Ranker.

Na verdade, Michael Myers está apenas em sexto lugar na lista. Isso porque o primeiro colocado é… Leatherface, da franquia O Massacre da Serra Elétrica.

Leatherface aparece no topo da lista

Leatherface certamente também é um personagem icônico dentro do terror, por mais que a franquia O Massacre da Serra Elétrica tenha passado por seus altos e baixos (mais baixos do que altos).

O segundo lugar da lista é de Freddy Krueger, o vilão da franquia A Hora do Pesadelo. Robert Englund interpretou o personagem de maneira brilhante e marcante, fazendo dele um dos mais bizarros e inesquecíveis do terror.

Quanto a Michael Myers, ele estará de volta em Halloween Ends, que chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

