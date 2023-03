“Não estamos prontos para dizer adeus”, diz chefe de estúdio sobre John Wick

Apesar do final de John Wick 4, se depender do estúdio o personagem ainda tem futuro no cinema. Em entrevista ao Deadline, o presidente da Lionsgate Filmes, Joe Drake, demonstrou interesse em fazer mais longas de John Wick.

“Não estamos prontos para dizer adeus a Keanu [Reeves] com esta franquia. Terá que ter uma alternativa”, disse o executivo.

Drake acrescentou: Há muitas coisas diferentes que podemos fazer. Vi esse filme cinco vezes na última semana. Posso ver a maneira como ele comove o público”.

Mesmo com John Wick 4 sendo, até então, o último filme da franquia, Keanu Reeves retornará como o personagem na série derivada The Ballerina, que será estrelada por Ana de Armas (Blonde) e estreia na metade de 2024.

O quarto filme do assassino estreou neste fim de semana quebrando recorde de maior estreia da franquia nos EUA, com US$ 73,5 milhões. Mundialmente, John Wick 4 fez US$ 137,5 milhões, a segunda maior abertura mundial de um filme de Reeves – só ficou atrás de Matrix Revolution (US$ 201,4 milhões).

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

