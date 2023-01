Não morreu? Ator de Homem-Formiga 1 retorna como MODOK em Quantumania

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania ganhou um novo trailer, que finalmente revela o visual de MODOK no filme da Marvel. O vilão não aparece muito, tampouco fala na prévia, mas sabemos que Corey Stoll, do primeiro Homem-Formiga, interpreta o personagem. Mas como ele está de volta?

No primeiro filme do herói, o ator interpretou o vilão Darren Cross, o Jaqueta-Amarela. Ele era um pupilo de Hank Pym, que roubou a empresa do cientista.

O envolvimento de Stoll em Homem-Formiga 3 foi especulado pela primeira vez depois que Evangeline Lilly, a Hope van Dyne, postou no Instagram para celebrar o início da produção de Homem-Formiga 3 e marcou Stoll entre outros membros do elenco confirmados.

Enquanto a imagem foi logo apagada, o retorno de Cross em Homem-Formiga 3 começou a ser discutido pelos fãs e o trailer confirmou o retorno de Stoll no longa-metragem.

Vale lembrar que Cross não foi exatamente morto em Homem-Formiga 1, ele foi apenas reduzido a um nível subatômico. Assim sendo, pode ser que ele tenha ido parar no reino Quântico, explicando a aparição dele em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Mais sobre Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dá início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e apresenta Kang, o Conquistador, grande vilão da saga do Multiverso.

“Os parceiros super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) retornam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Peyton Reed, com produção de Kevin Feige e Stephen Broussard. Além de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas e Kathryn Newton, o elenco conta com:

Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz e Bill Murray como Lorde Krylar.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

