Netflix divulga principais atrações do evento TUDUM; veja

A Netflix divulgou um vídeo apresentando as principais atrações do evento TUDUM, que vai mostrar as novidades de diversos projetos do streaming.

Com diversas produções anunciadas para este ano, algumas delas continuam sem datas, ou ainda não receberam trailer. Por isso, o TUDUM deste ano vai apresentar tudo o que os fãs querem ver.

A edição deste ano será apresentada pelas estrelas Gal Gadot, Chris Hemsworth, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Penn Badgley, Lee Jung-jae, Maite Perroni e Maitreyi Ramakrishnan, além das brasileiras Camila Queiroz e Sheron Menezzes.

Séries como Wandinha, The Witcher e Stranger Things ganharão novidades, além de Bridgerton e Emily in Paris. Os fãs também podem esperar por mais detalhes de Enola Holmes 2, Glass Onion: Um Mistério Knives Out, entre outras produções.

Veja o vídeo, abaixo.

Onde assistir o evento?

O TUDUM, mais uma vez, será transmitido em diversos idiomas nos canais do YouTube da Netflix. Novas informações sobre o evento serão divulgadas no site oficial da plataforma, e o line-up será revelado no início de setembro.

O grande evento online da Netflix, em 2021, teve mais de 25 milhões de visualizações em 184 países. O streaming, por sua vez, é oferecido em mais de 190 países e possui 222 milhões de assinantes.

Serão 24 horas de evento, que começa no dia 24 de setembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.