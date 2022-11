Noites Brutais: Aclamado terror deixa assinantes da Star+ arrepiados

A temporada de Halloween já chegou ao fim, mas ainda dá tempo de conferir um dos melhores filmes de terror do ano! Trata-se de Noites Brutais, uma história assustadora que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Star+. Elogiado por público e crítica, o filme faz sucesso por sua trama arrepiante e cheia de reviravoltas.

Noites Brutais – Barbarian, no título original – tem direção e roteiro de Zach Cregger, em seu primeiro projeto solo como diretor. A produção-executiva fica por conta de Arnon Milchan e Roy Lee.

O longa chegou aos cinemas no início de setembro, não demorando a conquistar tanto a audiência quanto a crítica especializada. Com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, Noites Brutais garantiu uma bilheteria de 43 milhões de dólares (com orçamento de apenas 4,5 milhões).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Noites Brutais no Star+; confira.

Noites Brutais tem história assustadora na Star+

A história de Noites Brutais começa quando a jovem Tess Marshall viaja a Detroit para fazer uma entrevista de emprego.

Planejando passar apenas uma noite na cidade, Tess decide alugar um Airbnb. No entanto, ao chegar ao local, a protagonista se surpreende ao perceber que a propriedade já estava ocupada.

Em meio a uma chuva torrencial, Tess conhece Keith, o outro ocupante do Airbnb. Após superar uma desconfiança inicial, ela decide passar a noite no local.

No dia seguinte, Tess entra no porão do Airbnb em busca de papel higiênico – e no local, faz uma descoberta de arrepiar.

Sem revelar muitos spoilers, podemos dizer que Noites Brutais vira um filme completamente diferente após sua primeira metade.

A partir daí, Tess embarca em uma jornada assustadora para sobreviver e manter a sanidade. Afinal: o que espreita no porão? Só assistindo Noites Brutais para descobrir.

Elenco de Noites Brutais tem astro de It: A Coisa

No catálogo da Star+, o elenco de Noites Brutais é liderado por Georgina Campbell como a protagonista Tess Marshall.

A atriz é mais conhecida por sua performance na antologia Black Mirror (no episódio ‘Hang the DJ’).

Bill Skarsgard vive Keith, o homem misterioso que ocupa o Airbnb alugado por Tess. O ator é famoso por interpretar o palhaço Pennywise na franquia It: A Coisa.

Finalmente, o elenco de Noites Brutais é completado por Justin Long, de Arraste-me Para o Inferno, como AJ – o administrador do Airbnb (que guarda um grande segredo).

Noites Brutais já está disponível no catálogo brasileiro da Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

