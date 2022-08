O bizarro filme de terror que todo mundo está assistindo na Netflix

Recentemente, um bizarro, assustador e divertidíssimo filme de terror deu as caras no Top 10 da Netflix. Trata-se de Arraste-me Para o Inferno, um dos projetos mais inusitados da carreira de Sam Raimi. O longa conquistou o público brasileiro por sua trama dinâmica e criativa – repleta de sustos e reviravoltas.

Dirigido e co-roteirizado por Raimi, Arraste-me Para o Inferno – Drag Me To Hell, no título original – chegou aos cinemas em 2009.

O longa ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. Arraste-me Para o Inferno também contou com uma sólida bilheteria de 90 milhões de dólares, com orçamento de 30 milhões.

Arraste-me Para o Inferno tem história assustadora na Netflix

Arraste-me Para o Inferno tem história assustadora na Netflix

Como citamos anteriormente, Arraste-me Para o Inferno é uma criação de Sam Raimi – o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

No filme, os espectadores podem conferir os aspectos mais característicos da filmografia do cineasta, que adora tramas bizarras e finais realmente chocantes.

“Analista de crédito vê sua vida promissora desabar quando se convence de que foi amaldiçoada, mas um vidente pode salvar sua alma do inferno”, afirma a sinopse oficial de Arraste-me Para o Inferno na Netflix.

O longa foca na história de Christine Brown, uma jovem analista de crédito que, de olho em uma promoção, precisa provar ao patrão sua capacidade de “tomar decisões difíceis”.

Em um dia como qualquer outro, Christine atende a Sra. Sylvia Ganush, uma idosa que pede uma extensão maior para pagar suas dívidas e evitar a hipoteca de sua casa.

Tentando impressionar o chefe, Christine nega o pedido. Nesse momento, a vida da protagonista vira de cabeça para baixo.

Sylvia era, na verdade, uma poderosa feiticeira. Ela amaldiçoa Christine com um feitiço terrível – que em um período de três dias, pode levá-la direto ao Inferno.

Aterrorizada por violentas manifestações sobrenaturais, Christine corre contra o tempo para reverter a maldição e salvar a própria pele.

Conheça o elenco de Arraste-me Para o Inferno na Netflix

O elenco de Arraste-me Para o Inferno é liderado por Alison Lohman no papel da protagonista Christine Brown.

Por sua performance no filme de Sam Raimi, Lohman foi indicada ao Prêmio Saturn de Melhor Atriz.

Alison Lohman também está em filmes como A Lenda de Beowulf, Exorcistas do Vaticano e Coisas Que Perdemos Pelo Caminho.

Justin Long, de filmes como Olhos Famintos e Duro de Matar 4.0, interpreta Clay Dalton, o namorado de Christine.

Lorna Raver (Rushlights), dá um show de atuação como a assustadora Sylvia Ganush.

Adriana Barraza, do filme de terror Bingo Hell, vive Shaun San Dena, uma médium poderosa que conhece muito bem o mundo dos espíritos.

O elenco de Arraste-me Para o Inferno conta também com Dileep Rao (Avatar), David Paymer (A Máfia do Cinema), Bojana Novakovic (Aves de Rapina), Reggie Lee (Grimm) e uma pequena participação de Octavia Spencer (Histórias Cruzadas).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.