Nova: Ryan Gosling revela se viverá herói da Marvel

O ator Ryan Gosling revelou se vai viver o Nova, o próximo herói da Marvel a ganhar um projeto.

Segundo o jornalista Josh Horowitz do MTV News, Gosling finalmente abordou sobre os rumores de que estaria indo para a Marvel Studios (via The Direct).

O astro de Barbie, revelou que não será o personagem Nova no projeto do herói, mas revelou interesse em estar em algum outro filme.

“Ryan e eu conversamos sobre os rumores de Nova ontem, que ele disse não serem verdade”, diz o jornalista.

Apesar de desbancar os rumores, Gosling revelou que gostaria de interpretar o Motoqueiro Fantasma na Marvel Studios, personagem muito pedido pelos fãs.

“Mas esta manhã Ryan chegou para mim para dizer que há um super-herói que ele quer interpretar… Motoqueiro Fantasma”, revelou Horowitz.

Projeto do Nova continua em desenvolvimento

A Marvel Studios anunciou estar desenvolvendo um projeto sobre Nova ainda em março desse ano. O estúdio contratou Sabir Pirzada como roteirista principal.

Nova apareceu pela primeira vez em uma edição de 1976 da Super Adventures era membro da força policial intergaláctica conhecida como Nova Corps, pela qual ganhou habilidades sobre-humanas, incluindo força aprimorada, voo e resistência a lesões.

Até o momento, não há maiores detalhes se o projeto será um longa-metragem ou uma série.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.