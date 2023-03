Novo A Morte do Demônio usou mais de 1700 galões de sangue

A Morte do Demônio: A Ascensão (Evil Dead Rise) parece ser, de longe, o filme mais sangrento da franquia. Isso é corroborado por recente declaração do diretor do filme, Lee Cronin.

O longa-metragem terá a produção executiva do diretor Sam Raimi e o ator Bruce Campbell, que viveu Ash Williams na saga Evil Dead.

A SlashFilm rconversou com Cronin para discutir o lançamento iminente de Evil Dead Rise.

Durante a conversa, ele revelou que eles usaram mais de 1.700 galões de sangue de palco, o que é suficiente para encher cerca de quatro banheiras de hidromassagem de 4-6 pessoas.

A quantidade que eles precisavam foi tão grande que eles tiveram que “contratar uma cozinha industrial” para que isso acontecesse.

“Não há como trapacear e usar um pouco de água e colocar corante vermelho, porque isso não vai adiantar. Isso tudo foi feito direito. Tivemos que contratar uma cozinha industrial para fazer a quantidade de sangue que precisávamos, e estava em toda parte. Então, sim, é o negócio real. E está espalhado por toda a tela”, disse o diretor.

Novo A Morte do Demônio estreia em abril

A Morte do Demônio: A Ascensão

“A ação agora desloca-se da floresta para a cidade. A Morte do Demônio: A Ascensão conta a perturbadora história de duas irmãs distantes, interpretadas por Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, cujo reencontro é interrompido por demônios devoradores de carne que aparecem de repente, levando-as a uma batalha primal pela sobrevivência, enfrentando a versão mais assustadora que se possa imaginar de uma família”, diz a sinopse.

Lee Cronin dirige e é o roteirista do filme, que tem produção do astro Bruce Campbell, grande estrela da franquia.

Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher e Mia Challis fazem parte do elenco.

A Morte do Demônio: A Ascensão (Evil Dead Rise) estreia em 21 de abril de 2023.

