Novo filme de Chris Hemsworth na Netflix é “o pior do ano”

Recém-chegado ao catálogo internacional da Netflix, Interceptor tem chamado a atenção da crítica especializada – mas por uma péssima razão. De acordo com parte da imprensa, o novo filme de Chris Hemsworth “não passa de propaganda barata”, e já pode ser considerado “o pior lançamento de 2022”.

“Como última sobrevivente em uma estação de interceptação de mísseis, uma tenente do exército precisa lutar sozinha contra um plano terrorista que ameaça os EUA”, afirma a sinopse oficial de Interceptor na Netflix.

Protagonizado por Elsa Pataky e Luke Bracey, Interceptor garantiu 53% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 12 críticas diferentes. As resenhas positivas afirmam que Interceptor é um filme mediano, e as negativas, detonam completamente a trama do longa.

Veja abaixo por que parte da crítica especializada chama Interceptor de “o pior filme de 2022” e tire suas próprias conclusões.

Interceptor é o pior filme de 2022 na Netflix?

Segundo o site Joe.ie, especializado em cinema e TV, o “pior filme de 2022” já chegou. Trata-se de Interceptor, que acaba de estrear na Netflix.

Produzido por Chris Hemsworth, Interceptor tem Elsa Pataky como protagonista. Na vida real, a atriz é casada com o astro da Marvel.

De acordo com a crítica do site, um dos piores ‘pecados’ de Interceptor é seu péssimo design de produção.

“Aqui, tudo parece barato e sem graça. O filme inteiro se desenvolve em 3 sets de filmagem: um corredor, a sala de controle, e outro corredor”, comenta a crítica.

Aparentemente, Interceptor também foi prejudicado pelas medidas de contenção adotadas durante a pandemia de Covid-19.

“No futuro, historiadores vão chamar filmes como Interceptor de ‘produções da pandemia’. O elenco é muito pequeno. Os personagens quase não interagem uns com os outros. Há um estranho clima de distância”, afirma a análise.

A matéria também critica a “participação especial” de Chris Hemsworth, que aparece rapidamente em algumas cenas do longa.

“Não sei o que Chris Hemsworth ou Elsa Pataky viram nesse projeto. O filme é muito ruim. Nem chega a ser ‘tão ruim que é bom’. É só ruim e entediante. Pataky, provavelmente, achou que Interceptor seria para ela o que Resgate foi para o marido. Mas ao invés disso, o filme se parece com os fracassos mais recentes de Nicolas Cage ou John Travolta”, conclui a análise.

Vale lembrar que Resgate, um filme de ação protagonizado por Chris Hemsworth, se tornou um sucesso de público e crítica na Netflix.

O site Joe não foi o único a detonar Interceptor. O Indian Express chamou o novo filme da Netflix de “melodramático”, “supérfluo”, “mal produzido” e “propaganda barata”.

“Interceptor também é o tipo de filme em que o vilão conta seu plano para o mundo inteiro, em vez de, quem sabe, executá-lo silenciosamente?”, avalia o site.

O filme Interceptor já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.