Novo filme de Tico e Teco tem aparição surpresa de personagem de South Park

Tico e Teco: Defensores da Lei chegou hoje ao catálogo do Disney+ e trouxe consigo várias participações especiais inesperadas.

O destaque ficou com o “Sonic feio”, tirando sarro do visual rejeitado do filme em live-action dos jogos da SEGA. No entanto, os fãs também perceberam que um personagem de South Park apareceu no longa de Tico e Teco: Randy Marsh, o pai de Stan Marsh!

Spoilers de Tico e Teco: Defensores da Lei logo abaixo!

Oh, my God! It's RANDY MARSH from South Park in the Rescue Rangers movie!! #RescueRangers #SouthPark 😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/liNxt4OG7f — Nicky J. O'Hagan (@hagan_nicky) May 20, 2022

No novo filme, Tico e Teco se veem no meio de uma operação e, para descobrir detalhes, precisam do relógio que a versão de meia-idade do Peter Pan usa. A ideia é pegá-lo durante o banho, já que esse é o único momento em que “Sweet Pete” o tira.

Enquanto andam pelas vigas e canos da casa de banho, acabam dando espiadinhas em várias salas diferentes onde personagens de diferentes desenhos animados estão fazendo sua higiene, entre eles Randy Marsh, de South Park.

South Park teve 25 temporadas e foi um grande sucesso de audiência. Randy era um personagem com propensão a se meter em problemas devido a sua sede por riqueza, que o levou a ter seu próprio negócio de maconha e até a se tornar um chefe de máfia.

Tico e Teco: Defensores da Lei já está disponível no Disney+.

