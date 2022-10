Novo filme do diretor de Fragmentado ganha data de estreia

Um novo filme de M. Night Shyamalan chegará aos cinemas em dois anos, a Universal confirmou que o filme, ainda sem título, será lançado no dia 5 de abril de 2024.

A carreira do diretor teve um início brilhante com obras como O Sexto Sentido, Corpo Fechado. Mas, com o tempo Shyamalan trabalhou em produções que foram bastante criticadas ou dividiram opiniões, como a adaptação O Último Mestre do Ar, e a ficção científica Depois da Terra estrelando Will e Jaden Smith.

Nos últimos anos a carreira de Shyamalan voltou aos trilhos após Fragmentado fazer os olhos do público se voltarem para os próximos passos do cineasta.

Além de trabalhar na ótima série Servant da Apple TV+, o diretor tem colaborado com a Universal Pictures para suas produções para o cinema. Assinando um contrato de lançar 2 filmes até 2023.

O primeiro longa do contrato foi Old de 2021, e o segundo será lançado em fevereiro de 2023. O filme se chama The Cabin at The End of the World, em conta com Dave Bautista de Guardiões da Galáxia, e Rupert Grint de Harry Potter no elenco.

O novo filme de M. Night Shyamalan

Segundo a Deadline, a Universal Pictures anunciou que a parceria com M. Night Shyamalan irá continuar, com um filme do diretor entrando no calendário oficial de lançamentos do estúdio de 2024.

Detalhes da trama não foram divulgados, mas a Universal já reservou o fim de semana após a Páscoa para o longa, data que ainda não tem nenhum outro lançamento de peso.

O novo filme marca a sexta parceria consecutiva entre Shyamalan de o estúdio e será lançado pouco mais de um anos após The Cabin at The End of the World.

O novo filme de M. Night Shyamalan tem data de estreia no dia 5 de abril de 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira