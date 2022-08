Novo Piratas do Caribe terá retorno de membros do original

O novo filme de Piratas do Caribe está em desenvolvimento, e terá o retorno de membros do original.

A franquia de sucesso da Disney, liderada por Johnny Depp, ainda não morreu, e ganhará um novo capítulo nos próximos anos.

O produtor principal da saga, Jerry Bruckheimer, revelou ao ComicBook que Ted Elliot, escritor dos filmes originais, está ajudando no roteiro desde novo longa-metragem.

“Estou muito animado, vai ser fantástico. Estamos apenas trabalhando no roteiro. Um dos escritores originais, Ted Elliot, está ajudando a escrevê-lo. Ele tem um grande domínio dos personagens”, disse ele.

Apesar de revelar a informação, ele não deu mais detalhes da produção, que é lenta e não deve ser lançada tão cedo.

Ex-executivo da Disney prevê retorno de Johnny Depp para a franquia

Após Johnny Depp levar a melhor no julgamento contra Amber Heard, um ex-executivo da Disney acredita que o ator poderá voltar para a franquia Piratas do Caribe.

O ex-executivo da Disney, que não teve o seu nome revelado, deu uma entrevista para a People em que indicou que ainda existe potencial a ser explorado para Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe.

“Certamente acredito que, após o resultado do julgamento, a franquia Piratas do Caribe voltará, com Johnny Depp de volta como Capitão Jack Sparrow.”

“Ainda existe muito potencial de bilheteria em torno desse personagem, que é amado pelo público e está profundamente enraizado na cultura da Disney.”

O ex-executivo da Disney também acredita que o grande sucesso de Top Gun: Maverick pode ajudar nisso, já que é do mesmo produtor de Piratas do Caribe, Jerry Bruckheimer.

“Com Jerry Bruckheimer em alta com o grande sucesso de Tom Cruise em Top Gun: Maverick, existe um enorme apetite por trazer de volta astros lucrativos em franquias muito populares.”

O novo filme da franquia não tem previsão de lançamento.

