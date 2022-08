Novos filmes da DC são adiados; saiba quais

A Warner Bros. Discovery acabou adiando novamente dois filmes da DC, que agora chegarão em 2023.

De acordo com o Deadline, Shazam! Fúria dos Deuses (Shazam 2) e Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) ganharam novas datas.

Anteriormente, a sequência de Shazam estava marcada para ser lançada em dezembro deste ano, competindo com avatar 2. O filme agora será lançado em 17 de março de 2023.

Por sua vez, Aquaman 2 com Jason Momoa chegaria em 17 de março de 2023. No entanto, o estúdio optou por jogar o filme para 25 de dezembro do mesmo ano.

Ao todo, em 2023 serão lançados quatro filmes da DC, sendo Shazam 2, The Flash, Besouro Azul e Aquaman 2, caso não sejam adiados novamente.

Jason Momoa é o Aquaman do DCEU

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren e Ben Affleck.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

