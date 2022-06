Nudez em Thor 4 faz história no MCU

Uma cena de nudez em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), já está fazendo história no MCU antes mesmo da estreia do filme.

Apresentada no trailer, a cena de nudez que envolve o protagonista interpretado por Chris Hemsworth pegou os fãs de surpresa. Bem como, a própria Jane Foster (Natalie Portman) e Zeus (Russell Crowe) se surpreenderam (via The Direct).

Continua depois da publicidade

O público ainda se pergunta se a parte de nudez do ator será totalmente revelada no corte final, ou se irão desfocar como no trailer. Mas, a classificação indicativa da MPAA nos Estados Unidos, pode ter indicado quanta nudez terá no filme.

Segundo o sistema, o filme será PG-13, contendo “sequências intensas de violência e ação de ficção científica, linguagem, algum material sugestivo e nudez parcial”.

A cena hilária no trailer não parece ter sido uma das causas da classificação indicativa, já que todos os filmes da Marvel possuem a classificação PG-13. Em Thor 3, brevemente uma filmagem capta as nádegas de Hulk, mas o sistema não incluiu nudez parcial em seu resumo, como agora em Thor 4.

Enquanto isso, em Eternos, a classificação também se manteve mesmo com uma cena de sexo, mas que não envolvia nudez. Resta o estúdio decidir no corte final, que claramente não vai deixar a informação vazar, após uma atriz ter pedido desculpas a Marvel por ter vazado uma foto do set.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses”, diz a sinopse.

“Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais”, continua a sinopse

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira