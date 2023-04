O Amor Mandou Mensagem ganha clipe com nova música de Céline Dion

Céline Dion está lançando novas músicas meses depois de anunciar que foi diagnosticada com um distúrbio neurológico raro, que a forçou a adiar uma turnê mundial. O grande lançamento da vez é Love Again, do filme O Amor Mandou Mensagem.

O filme é estrelado por Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, e Dion – em seu primeiro papel no cinema. Heughan é mais conhecido por Outlander, cuja 7ª temporada estreia em breve.

Continua depois da publicidade

Love Again apresenta 11 músicas de Dion, que são tecidas na narrativa do filme e seus personagens. A trilha sonora oficial será lançada em 12 de maio.

Veja o clipe, abaixo.

Filme conta com várias músicas de Dion

O álbum apresenta cinco novas músicas de Dion e seis de seus sucessos anteriores – incluindo “That’s The Way It Is” e “It’s All Coming Back to Me Now” – bem como três das seleções de trilha sonora do filme.

“Eu me diverti muito fazendo esse filme. E ter o privilégio de aparecer com os belos e talentosos atores Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan no meu primeiro longa-metragem é um presente que vou amar para sempre”, disse a vencedora do Grammy em um comunicado.

Em dezembro, Dion revelou que havia sido diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, que causa espasmos que afetam sua capacidade de andar e cantar. Isso a forçou a adiar e cancelar datas de sua Courage World Tour.

O Amor Mandou Mensagem chega aos cinemas em 11 de maio.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.