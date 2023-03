Outlander: 7ª temporada ganha data e será dividida em 2 partes

A espera pelo retorno de Outlander está quase acabando e finalmente sabemos quando os novos episódios chegarão.

Baseada nos livros de Diana Gabaldon, Outlander conta a história de Claire Randall, uma mulher que consegue viajar no tempo e vive em algumas épocas históricas.

A Starz definiu a data de estreia da sétima temporada de Outlander para sexta-feira, 16 de junho. Novos episódios serão lançados semanalmente às sextas-feiras.

A temporada estendida de 16 episódios será dividida em duas partes de 8 episódios cada, com a segunda metade da série estreando em 2024.

Outlander foi renovada para uma oitava e última temporada em janeiro, junto do anúncio da série prelúdio Outlander: Blood of My Blood.

Veja novas imagens da série, abaixo.

Mais sobre Outlander

“Em 1945, em lua de mel na Escócia, a enfermeira em combate Claire Randall é misteriosamente transportada através do tempo para o ano de 1743”, diz a sinopse.

O elenco conta com Sam Heughan como Jamie Fraser e Caitriona Balfe no papel de Claire Fraser. Tobias Menzies, Sophie Skelton e Richard Rankin também estrelam a série.

Ronald Moore é o criador da série e também escritor, ao lado da autora Diana Gabaldon, entre outros roteiristas.

Atualmente, uma série spin-off está sendo desenvolvida, intitulada Outlander: Blood of My Blood, e que vai seguir a história de amor dos pais de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie e Brian Fraser.

A série está disponível na Netflix.

